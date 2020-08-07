Российские сотрудники вещательной корпорации "Би-би-си" вынесли с участков бюллетени для голосования по поправкам к Конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Зарубежное СМИ опубликовало статью с признанием провала своей неправомерной акции. Примечательно, что сотрудники "Би-би-си" назвали инцидент "экспериментом". ЦИК РФ оценил действия журналистов как провокацию по предварительному сговору.

Федеральное агентство новостей сообщает, что сотрудники "Би-би-си" направились в московские суды с бюллетенями избирателей. Провокаторы пытались добиться отмены итогов голосования как минимум на двух участках. Таким образом, журналисты своей акцией планировали сорвать избирательный процесс через грубое вмешательство в голосование.