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15:45   7 Августа 2020
Общество

"Би-би-си" призналась в попытке вмешаться в голосование по поправкам

"Би-би-си" призналась в попытке вмешаться в голосование по поправкам

Российские сотрудники вещательной корпорации "Би-би-си" вынесли с участков бюллетени для голосования по поправкам к Конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Зарубежное СМИ опубликовало статью с признанием провала своей неправомерной акции. Примечательно, что сотрудники "Би-би-си" назвали инцидент "экспериментом". ЦИК РФ оценил действия журналистов как провокацию по предварительному сговору.

Федеральное агентство новостей сообщает, что сотрудники "Би-би-си" направились в московские суды с бюллетенями избирателей. Провокаторы пытались добиться отмены итогов голосования как минимум на двух участках. Таким образом, журналисты своей акцией планировали сорвать избирательный процесс через грубое вмешательство в голосование.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #конституция #вмешательство #би-би-си #bbc

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