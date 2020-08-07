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15:18   7 Августа 2020
Общество

Минздрав РФ составил список регионов с наименьшей смертностью от рака

Минздрав РФ составил список регионов с наименьшей смертностью от рака

Среди регионов с минимальной летальностью страдающих от рака пациентов выделили Московскую область, Чечню, Ленинградскую область, Республику Алтай и Тюменскую область. Информацию предоставил Минздрав России.

Процент летальности по регионам составляет не больше 17%. В Московской области одногодичная летальность составляет 13,4%, в Чечне 15%, В Ленобласти 15,2%, Республике Алтай 16% и в Тюменской области 16,6%.

Самый высокий показатель, по версии Минздрава РФ, в Чукотском автономном округе. Он составляет 35,4%. На втором и третьем местах Якутия (28,8%) и Хакасия (28,4%). Далее идут Кемеровская и Тульская области, сообщает NEWS.ru.

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Автор: Илья Романович
#статистика #минздрав #рак

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