Совфед заверил россиян в гарантированном получении выплат на детей

Граждане России, воспитывающие детей, могут рассчитывать на выплату всех полагающихся им пособий, заявил член Совфеда Валерий Рязанский.

Подсчетами количества нуждающихся в поддержке государства семей занимаются региональные власти. После их заявок происходит перечисление денежных средств из госбюджета, рассказал сенатор.

Сейчас субъектам РФ выделили порядка 18,4 миллиарда рублей. Деньги направят на дополнительные выплаты для детей от 3 до 7 лет, передает слова члена Совета Федерации издание "Народные новости".

Средства перечисляются в российские регионы в полном объеме и ситуация, что некоторые семьи могут не получить пособия из-за нехватки денег, невозможна, подчеркнул Рязанский.