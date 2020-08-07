Воспоминаниями о "народном губернаторе" Евдокимове поделился заместитель

Заместитель экс-губернатора Алтая Михаила Евдокимова Алексей Сарычев поделился воспоминаниями о "народном губернаторе" в своем интервью. По словам Сарычева, ставший политиком юморист не считал губернаторскую должность шуткой.

Евдокимов погиб 15 лет назад — 7 августа 2005 года. Его соратники вспоминают о нем с добром и теплотой. Как рассказывает Алексей Сарычев, у Евдокимова всегда было желание сделать что-то полезное для Алтая, поэтому до того, как стать губернатором, он выдвигался в Госдуму. Евдокимов жил на Алтае подолгу, привозил в село Верх-Обское друзей, спортсменов и артистов, вспоминает соратник политика. Сарычев говорит, что Евдокимов много общался с людьми, слышал и видел, что происходит в регионе, и понимал, что регион в упадке. Народ чувствовал, что он сможет что-то дать Алтаю, поэтому на выборах за него проголосовали 49,53% избирателей.

"Как ни горько думать, но ему самому очень подходила его же шутка: "Всю жизнь у нас на Руси так: никто не виноват, а морды у всех битые". Сам же я горжусь тем, что поработал в его команде. Вечная ему память", — цитирует Сарычева Altapress.

Каждый год в день гибели Евдокимова на Алтае проходит день его памяти, но в этом году мероприятия отменены из-за пандемии. Концерт будет транслироваться онлайн — его можно будет увидеть с 22:00 на сайте Evdokimov.ru.