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16:32   7 Августа 2020
Россия

Лоза посоветовал Глюкозе смиренно принять запрет на поездки в Киев

Лоза посоветовал Глюкозе смиренно принять запрет на поездки в Киев

Певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, снова на три года запретили въезд на территорию Украины. Россиянка прилетела в Киев рейсом из Минска по личным делам. Украинские пограничники остановили певицу в аэропорту «Борисполь» и обвинили в нарушении закона страны.

«Гражданка оказалась русской певицей и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.. Запретили въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Белоруссию», — говорится в отчете ГПСУ.

Российский музыкант Юрий Лоза считает, что Глюкоза осознавала все риски поездки в Киев — Украина не первый год вводит санкции в отношении артистов, выступавших в Крыму. Певец посоветовал коллеге не расстраиваться.

«У меня концерты отменились в 2015 году, потому что в конце 2014-ого все случилось. Я не въездной на Украину уже пять лет и ничего, нормально живу. Глюкоза об этом знала, как и все остальные. Украина критически относится к тем, кто работал в Крыму. Поэтому думаю, что это стандартная ситуация и все об этом знают», — объяснил позицию певец в комментарии «Политике Сегодня».

Лоза объяснил запрет въезда на Украину Глюкозе на три года

Политика украинских властей в отношении российских артистов не изменилась с 2014 года, отметил Лоза и напомнил, что сайт «Миротворец» ( где публикуются личные данные журналистов, артистов, общественников, которых создатели ресурса считают «врагами Украины» — прим.ред.) никто не отменял.

«Кому-то из наших артистов запрещали въезжать на Украину, даже если там болели или умирали родственники. Ты — враг, потому что ты был в Крыму. Что делать в таком случае? Переждать, возможно, что-то изменится, а если не изменится, то что тут сделаешь. Мы же не можем эту ситуацию изменить», — подытожил певец.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #украина #общество #музыка

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