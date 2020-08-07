Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Би-би-си" призналась в попытке вмешаться в голосование по поправкам

"Би-би-си" призналась в попытке вмешаться в голосование по поправкам

 Минздрав РФ составил список регионов с наименьшей смертностью от рака

Минздрав РФ составил список регионов с наименьшей смертностью от рака
Совфед заверил россиян в гарантированном получении выплат на детей

Совфед заверил россиян в гарантированном получении выплат на детей

 Россиянам за рубежом предложат пенсии онлайн

Россиянам за рубежом предложат пенсии онлайн
Турция спасает экономику за счет туристов во время нового всплеска COVID-19

Турция спасает экономику за счет туристов во время нового всплеска COVID-19

 Воспоминаниями о "народном губернаторе" Евдокимове поделился заместитель

Воспоминаниями о "народном губернаторе" Евдокимове поделился заместитель
"Би-би-си" призналась в попытке вмешаться в голосование по поправкам

"Би-би-си" призналась в попытке вмешаться в голосование по поправкам

 Минздрав РФ составил список регионов с наименьшей смертностью от рака

Минздрав РФ составил список регионов с наименьшей смертностью от рака
Совфед заверил россиян в гарантированном получении выплат на детей

Совфед заверил россиян в гарантированном получении выплат на детей

 Россиянам за рубежом предложат пенсии онлайн

Россиянам за рубежом предложат пенсии онлайн
Турция спасает экономику за счет туристов во время нового всплеска COVID-19

Турция спасает экономику за счет туристов во время нового всплеска COVID-19

 Воспоминаниями о "народном губернаторе" Евдокимове поделился заместитель

Воспоминаниями о "народном губернаторе" Евдокимове поделился заместитель
14:59   7 Августа 2020
Политика

Молохов заявил, что крымчане никогда не были украинцами

Молохов заявил, что крымчане никогда не были украинцами

Крымчане никогда не были украинцами, а Крымский полуостров никогда не был украинской землей. Своим мнением поделился глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Некоторое время назад белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил о том, что из-за нежелания "защищать свой кусок земли" Украина потеряла Крым. Тогда политик заявил, что на месте украинских властей сражался бы за полуостров, добавив, что тогда Украине нужно было мобилизовать свои вооруженные силы по всей стране, привести их в степень повышенной готовности.

Молохов не согласился с позицией белорусского президента, заявив, что при всем уважении к нему полагает, что Лукашенко не ведает, о чем говорит. В советское время на полуострове сформировалась специфическая общность людей, обладающих своей южноостровной ментальностью, которую киевские власти так и не смогли "перемолоть" за 23 года. Об этом информирует РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...