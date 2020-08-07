Молохов заявил, что крымчане никогда не были украинцами

Крымчане никогда не были украинцами, а Крымский полуостров никогда не был украинской землей. Своим мнением поделился глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Некоторое время назад белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил о том, что из-за нежелания "защищать свой кусок земли" Украина потеряла Крым. Тогда политик заявил, что на месте украинских властей сражался бы за полуостров, добавив, что тогда Украине нужно было мобилизовать свои вооруженные силы по всей стране, привести их в степень повышенной готовности.

Молохов не согласился с позицией белорусского президента, заявив, что при всем уважении к нему полагает, что Лукашенко не ведает, о чем говорит. В советское время на полуострове сформировалась специфическая общность людей, обладающих своей южноостровной ментальностью, которую киевские власти так и не смогли "перемолоть" за 23 года. Об этом информирует РИА Новости.