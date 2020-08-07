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14:53   7 Августа 2020
Происшествия

Aidsfonds продвигает реформы уголовной системы через российские НКО

Aidsfonds продвигает реформы уголовной системы через российские НКО

Нидерландский фонд Aidsfonds пытается продвинуть реформы уголовно-исполнительной системы через российские некоммерческие организации.

Нидерландский фонд борьбы с ВИЧ Aidsfonds в 2019 году стал инициатором проекта "Здоровье и права ВИЧ-положительных заключенных: усиление общественных кампаний по продвижению уголовно-исполнительных реформ". Информация об этом содержится на сайте d-portal, где публикуют открытые данные о международных грантах, их перемещении и целевом назначении.

В списке получателей гранта от Aidsfonds указаны шесть стран, одна из них — Российская Федерация. Финансирование проекта осуществляется поэтапно: в 2019 году фонд осуществил три транзакции общей суммой в 13,2 млн рублей. Планируемая дата окончания назначена на 2021 год.

Цели программы включают в себя усиление объединений наркозависимых, ВИЧ-инфицированных, заключенных (в том числе бывших) и представление их интересов на национальном и международном уровнях, а также организацию общественных и координацию судебных кампаний в ЕСПЧ.

Организация, получившая грант — European Prison Litigation Network (EPLN), сеть НКО, защищающая права заключенных. Российские члены EPLN: СРОО "Сутяжник", Межрегиональный Центр Прав Человека, "Правозащитники Урала", Уральский демократический фонд и Legal Basis. Только одна из них включена в реестр иностранных агентов — СРОО "Сутяжник". Остальные партнеры ELPN — зарегистрированные на территории России НКО.

Уральский демократический фонд — единственный, кто отчитался о поступлении денежных средств. Сумма перевода составила 330 тысяч рублей. Однако целью расходов указан иной проект, отличающийся от оригинального гранта Aidsfonds. Остальные участники EPLN не задекларировали никаких платежей из-за рубежа.

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Автор: Руслан Неглинный
#нко #реформы #Aidsfonds

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