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 Минздрав РФ составил список регионов с наименьшей смертностью от рака

Минздрав РФ составил список регионов с наименьшей смертностью от рака
Совфед заверил россиян в гарантированном получении выплат на детей

Совфед заверил россиян в гарантированном получении выплат на детей

 Россиянам за рубежом предложат пенсии онлайн

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14:49   7 Августа 2020
Политика

Угрозы США санкциями "Северному потоку — 2" назвали дерзостью

Угрозы США санкциями "Северному потоку — 2" назвали дерзостью

Угрозы американскими санкциями для ФРГ из-за "Северного потока — 2" являются непревзойденной дерзостью, считает глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

Американские сенаторы направили письмо немецкому порту Мукран, в котором пригрозили "финансовым уничтожением" в случае дальнейшего хранения труб для прокладки магистрального газопровода "Северный поток — 2". Берлинский парламентарий отметил дерзость подобных угроз и призвал правительство ФРГ обсудить это с послом США. При необходимости Германии стоит применить симметричные меры, резюмировал Клаус Эрнст.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #фрг #бундестаг #"Северный поток — 2"

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