Угрозы США санкциями "Северному потоку — 2" назвали дерзостью

Угрозы американскими санкциями для ФРГ из-за "Северного потока — 2" являются непревзойденной дерзостью, считает глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

Американские сенаторы направили письмо немецкому порту Мукран, в котором пригрозили "финансовым уничтожением" в случае дальнейшего хранения труб для прокладки магистрального газопровода "Северный поток — 2". Берлинский парламентарий отметил дерзость подобных угроз и призвал правительство ФРГ обсудить это с послом США. При необходимости Германии стоит применить симметричные меры, резюмировал Клаус Эрнст.