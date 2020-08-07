Предложение ЛДПР об отмене транспортного налога назвали популизмом

Предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова отменить в России транспортный налог на отечественные автомобили — предвыборный популизм, считает зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В беседе с «Политикой Сегодня» он заметил, что правительство вряд ли пойдет на такой шаг в ближайшее время.

«Ничего оригинального Власов не предложил. Это продолжение практики ЛДПР, которая таким способом добивается повышения индекса цитирования. Они никогда не работают на результат, им это не интересно. Им главное взять горячую тему и заставить СМИ писать об этом. Это предвыборный популизм чистой воды, больше добавить нечего», — оценил инициативу коллеги Лысаков.

Идея 25-летнего депутата от ЛДПР не нова. Лысаков напомнил, что предлагал президенту РФ Владимиру Путину отменить транспортный налог еще в 2011 году, будучи лидером движения автомобилистов «Свобода выбора». Связано это было с повышением акцизов на топливо на три рубля, рассказал парламентарий. Однако глава государства инициативу отклонил.

«Прошло девять лет, а воз и ныне там. Тема много раз поднималась. Правительство считает, что если наши граждане платят налоги на акцизы на топливо, и еще много других, то отменять транспортный налог не нужно. В ближайшие время от этого точно никто не откажется. Сейчас мы находимся в очень тяжелой ситуации из-за пандемии. Предложение будет сходу отвергнуто. Это повод для ЛДПР лишний раз заявить о своем существовании как политической партии», — считает депутат.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов аргументировал необходимость отмены налога поддержкой граждан и отечественного автопрома. В письме главе Минфина РФ Антону Силаунову парламентарий заявил, что в России больше всего распространены недорогие авто с небольшим объемом двигателя. Он также заметил, что такие машины покупают россияне с невысоким уровнем благосостояния.

Сейчас сумма транспортного налога в России различается в зависимости от региона. Местные власти самостоятельно устанавливают базовую ставку, ориентируясь на доходы населения и запросы бюджета. Также сумма налога зависит от мощности двигателя и времени владения автомобилем.

Единственный регион с нулевой ставкой налога — Оренбургская область, где владельцы автомобиля мощностью менее 100 л.с. не платят ничего. Льгота действует только на один автомобиль. В Москве и Московской области от транспортного налога освобождают владельцев электрокаров.