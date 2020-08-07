Пентагон не стал раскрывать сроки передислокации войск США в Европе

Оборонное ведомство США не сообщает о сроках передислокации американского контингента на территории Европы, ограничиваясь лишь заявлениями о том, что она начнется "в скором времени".

Передислокация войск США в Европе начнется в ближайшее время, процесс "займет некоторое время", заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

На днях в Пентагоне заявляли, что передислокация войск на территории ЕС будет проведена "в течение нескольких недель". Глава оборонного ведомства США Марк Эспер добавил, что из Германии будет выведено 11,9 тысячи американских военных. Часть из них направится в Италию и Бельгию "для повышения боеспособности НАТО", а часть вернется обратно в США. Также Эспер уточнил, что США будут и далее "укреплять восточный фланг" Североатлантического альянса, передает "Звезда".

Хоффман не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа о выводе нескольких тысяч американских военных с территории Афганистана перед выборами, заявив, что не будет обсуждать ранее отданные указы и распоряжения, а о сокращении американского контингента в Афганистане будет объявлено "в свое время".