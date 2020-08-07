Освобождение из ливийской тюрьмы российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана требует всех средств. Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков считает, что фильм "Шугалей-2" покажет правду об иностранном вмешательстве в Ливии.

Выход второго фильма о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана "Шугалей-2" ожидается в сентябре. Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков в беседе с корреспондентом iReactor выразил убежденность в необходимости широкомасштабного освещения творящегося в Триполи беззакония.

Он отметил, что Ливия превратилась из благополучной страны в рассадник бандитизма и терроризма в результате мощного внешнего вмешательства. Простаков считает, что такие фильмы как "Шугалей" и "Шугалей-2" нужно показывать, чтобы россияне понимали, к чему приводит неспособность страны справиться с ударами деструктивных сил.