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14:36   7 Августа 2020
Общество

Простаков: «Шугалей-2» покажет последствия иностранного вмешательства

Простаков: «Шугалей-2» покажет последствия иностранного вмешательства

Освобождение из ливийской тюрьмы российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана требует всех средств. Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков считает, что фильм "Шугалей-2" покажет правду об иностранном вмешательстве в Ливии.

Выход второго фильма о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана "Шугалей-2" ожидается в сентябре. Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков в беседе с корреспондентом iReactor выразил убежденность в необходимости широкомасштабного освещения творящегося в Триполи беззакония.

Он отметил, что Ливия превратилась из благополучной страны в рассадник бандитизма и терроризма в результате мощного внешнего вмешательства. Простаков считает, что такие фильмы как "Шугалей" и "Шугалей-2" нужно показывать, чтобы россияне понимали, к чему приводит неспособность страны справиться с ударами деструктивных сил.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #шугалей-2 #Простаков

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