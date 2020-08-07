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14:24   7 Августа 2020
Общество

Сенатор Цеков: митингующие в Хабаровске должны ответить по закону

Сенатор Цеков: митингующие в Хабаровске должны ответить по закону

Организаторы и участники акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала являются угрозой стабильности обстановки в стране. Член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что нужно применять жесткие меры на законодательном уровне.

Незаконные митинги начались в Хабаровске с 11 июля, но число участников этих мероприятий постепенно снижается. Организаторы акций пытаются искусственно увеличить количество протестующих, передает "НьюИнформ".

Цеков убежден, что инициаторы митингов должны отвечать по всей строгости закона. Хабаровчанам необходимо дождаться решение суда, а не устраивать в стране бардак, отметил он.

В отношении активистов, которые ведут себя неподобающим образом, тоже нужно применять жесткие санкции. Например, тех, кто проявляет агрессию в сторону правоохранительных органов, призывает нарушать закон и так далее. Во время пандемии коронавируса несанкционированные акции носят опасный характер, и это угроза для стабильности ситуации в стране, заключил Цеков.

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Автор: Юлия Яковлева
#митинг #хабаровск #цеков

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