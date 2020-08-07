Кот-мышелов британского МИД Палмерстон "подал" заявление об отставке

Главный кот-мышелов, проживающий в здании британского внешнеполитического ведомства, по кличке Палмерстон ушел в отставку, передает телеканал BBC.

Свой пост усатый мышелов занимал почти четыре года. Уйти со службы Палмерстон вынужден из-за проблем со здоровьем. У животного были проблемы с лишним весом и стрессом. Сотрудники МИД избаловали пушистого хищника различными лакомствами.

Помимо того, сотрудники ведомства решили эвакуировать кота из-за коронавирусной инфекции, что питомец не заразился. Теперь он будет жить на одной из ферм Британии. Представители ведомства отказались раскрывать размер выплаченных коту отпускных.

Телеканал "360" сообщал, что живущую в Айя-Софии кошку по кличке Гли не будут выгонять из мечети.