«Хотим, чтобы вы исчезли с лица земли». Японцы атаковали РФ из-за Курил в Сети

На курильском острове Кунашир 5 августа 2020 года открылся аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России. В церемонии открытия поучаствовал глава российских спасателей Евгений Зиничев, чем расстроил японских дипломатов.

«5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми», — сообщается на странице российского МИД в Facebook.

Представители дипведомства обратили внимание, что Россия вправе организовывать любую деятельность на территории Курильских островов, включая поездку министров. Однако интернет-пользователей из Японии такой ответ не удовлетворил.

В комментариях к новости на японском портале Yahoo News Japan об открытии центра МЧС на Кунашире разгорелась виртуальная битва за историческую принадлежность островов. Пользователи высказывали смелые теории и обращались к российскому внешнеполитическому ведомству:

«Почему коммунистические страны, включая Россию, предпочитают военный захват? Я хочу, чтобы вы исчезли с лица земли», — написал пользователь с ником qga.

«Россия с ее национальной мощью скоро не сможет контролировать свои северные территории. Это шанс на то, что мы вернем острова», — предположил пользователь tama.

Рядом с аварийно-спасательным центром МЧС также установили памятный монумент со словами императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Посетитель портала k_m не увидел связи между открытием центра МЧС и высказыванием российского правителя рода Романовых.

«Я не знаю, как связаны спасательный центр и этот каменный памятник. Это просто домогательство. <…> Я не думаю, что против таких противников (России – прим. ред.) можно использовать мирные переговоры».

Руководитель центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов не удивился подобной реакции со стороны японских пользователей. По его словам, многие жители страны восходящего солнца настроены в отношении Курильских островов воинственно. Впрочем, немногие осмеливаются отступить от официальной позиции японского МИД, рассказал эксперт.

Дело в том, что в мае 2019 года на Курилах гостила японская делегация. В кулуарах депутат японского парламента Ходака Маруяма заявил, что вернуть Курильские острова «можно только военным путем». Глава делегации сделал ему замечание, а позже японская сторона извинялась за слова парламентария.

«Думаю, это отличный пример поговорки "что у трезвого на уме, у пьяного на языке". Видимо, действительно, в Японии преобладают подобные настроения, но высказывать в открытую их не спешат. Официальная позиция их дипведомства – только мирные переговоры. А любые заявления, вроде слов Маруямы, будут пресекаться. А то, что пишут в интернете, это другое дело. Почитайте наш интернет. Там такие слова по поводу того, что Курилы не вернутся японцам… Непечатные», — добавил Кистанов.

После окончания Второй мировой войны весь архипелаг Курильских островов вошел в состав СССР. Однако в Токио считают, что «северные территории», а именно острова Кунашир, Шикотан, Итурупа и другие, принадлежат Японии.