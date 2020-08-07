Жителей Британии предупредили о риске столкнуться с террористами в Турции

Западные граждане могут стать жертвами террористов в Турции, заявили представители британского правительства.

Сообщение с предостережением в адрес жителей Соединенного Королевства появилось на официальном сайте правительства Великобритании. В нем руководство страны напомнило гражданам, собирающимся лететь в Турцию, об угрозе такого поворота событий.

Лица, оказавшиеся на территории восточной республики, рискуют стать жертвами многочисленных террористических группировок, действующих на территории государства. Кроме того, визиты в Турцию опасны из-за ситуации с COVID-19 в стране, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление британского кабмина.