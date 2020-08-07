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13:58   7 Августа 2020
Политика

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Лукашенко

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Лукашенко

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом информировали в Кремле.

Инициатором телефонного разговора выступил Путин. В ходе него лидеры двух государств обсудили задержание граждан России. Кремль сообщил о выраженной уверенности в том, что ситуация урегулируется в духе взаимопонимания.

В ходе диалога Путин подчеркнул, что заинтересован в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #белоруссия #лукашенко

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