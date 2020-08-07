Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Лукашенко
Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом информировали в Кремле.
Инициатором телефонного разговора выступил Путин. В ходе него лидеры двух государств обсудили задержание граждан России. Кремль сообщил о выраженной уверенности в том, что ситуация урегулируется в духе взаимопонимания.
В ходе диалога Путин подчеркнул, что заинтересован в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии.