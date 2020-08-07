Причиной взрыва склада в Бейруте могла быть внешняя диверсия

Чудовищной силы взрыв сотряс Бейрут, столицу Ливана, 4 августа, уничтожив столичный порт и фактически половину города. Президент Ливана Мишель Наим Аун считает, что к взрыву могут быть причастны некие внешние силы.

Взрыв портового склада с аммиачной селитрой мог случиться из-за действий внешней силы с помощью бомбы или ракеты. Такое мнение высказал президент Ливана Мишель Наим Аун, как сообщает РИА Новости. Точная причина взрыва до сих пор неизвестна, а потому могут быть разные версии и домыслы.