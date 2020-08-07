Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 не может вызвать заболевание им

Вакцинация от коронавирусной инфекции не может привести к заболеванию COVID-19. Об этом информировал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

В интервью телеканалу "Россия-24" он заявил, что частицы, при помощи которых проводится вакцинация организма, созданы на аденовирусе. Они не являются живыми, так как к таким относятся лишь те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных.

Решение о том, нужно ли будет периодически обновлять вакцину от нового коронавируса, можно будет принять примерно через полтора или даже два года, обозначил он.