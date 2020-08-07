Россиянам за рубежом предложат пенсии онлайн

Россотрудничество и Пенсионный фонд теперь станут проводить онлайн-консультации для россиян пенсионного и предпенсионного возраста, проживающих за рубежом и имеющих право на социальные выплаты. Соответствующее соглашение подписали руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин.

Теперь чтобы получить консультацию о порядке и условиях предоставления социальных и пенсионных выплат, россиянам не придется ждать приема сотрудников ПФ РФ.

«Мы позитивно смотрим на развитие отношений с Пенсионным фондом. Это соглашение дает возможность насыщать наши представительства за рубежом дополнительными сервисами, выходить на новый уровень в работе с соотечественниками. Это не значит, что мы перестанем заниматься вопросами культуры, мы расширяем работу», — отметил Евгений Примаков.

Первые онлайн-консультации будут проводиться для соотечественников, проживающих в Израиле. Однако уже в скором времени подобная система заработает и в других представительствах Россотрудничества.

Сейчас для проведения оффлайн-консультаций специалисты ПФ РФ ежегодно выезжают на одну-две недели в Израиль и Латвию, куда к ним на прием приходят более тысячи человек. Но даже после внедрения видео-консультаций в представительствах Россотрудничества практика поездок сохранится, уточнил Максим Топилин.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что инициатива упростит решение многих вопросов.

«Правильно сделали, что приняли такое решение. Россотрудничество ищет новые формы работы, я считаю, что это вполне разумная мера, потому что у людей есть вопросы, которые должны сниматься в доступной форме компетентными людьми, работающими в этом ведомстве», — сказал он «Политике сегодня».

На данный момент Пенсионный фонд России выплачивает пенсии более 338 000 граждан, проживающих в 128 странах мира. Соотечественники получают страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению за исключением социальных пенсий, доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью (летчикам, шахтерам, за особые заслуги, ядерщикам), а также ДЕМО ветеранам Великой Отечественной войны.