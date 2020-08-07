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Турция спасает экономику за счет туристов во время нового всплеска COVID-19

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15:27   7 Августа 2020
Весь мир

Турция спасает экономику за счет туристов во время нового всплеска COVID-19

Турция спасает экономику за счет туристов во время нового всплеска COVID-19

В Турции наблюдается новая вспышка COVID-19. По данным на 6 августа, в стране зафиксировано 1153 новых случаев за сутки, умерли 14 человек. Днем ранее — 1178 случаев и 19 смертей, а 4 августа — 1083 случаев при 19 летальных.

На неделе глава Минздрава страны Фахреттин Коджа написал в Twitter о «серьезном росте» числа новых пациентов. Он отметил, что такое увеличение фиксируется впервые за долгое время и призвал всех к ответственности.

Чуть позже турецкий Минздрав, опасаясь спада потока туристов, опроверг заявление собственного же руководителя. В ведомстве поспешили заверить, что рост заболевших отмечается в городах, а не на курортах.

«Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле», — заявили в Минздраве.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа. С 10 августа самолеты полетят в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. При этом серьезных мер контроля по нераспространению COVID-19 Турция не ввела. У прибывших туристов не требуют справки об отсутствии болезни, а обязательное тестирование в аэропортах и при заселении в отели не производится.

Несмотря на то, что тысячи турецких отелей получили сертификацию «Безопасный туризм», большинство требований не соблюдается, пишет газета The Times. Журналисты посетили пятизвездочный отель на одном из курортов и выяснили, что маски носят далеко не все отдыхающие, а социальная дистанция в баре и ресторане не соблюдается.

Генеральный секретарь Медицинской ассоциации Турции Булен Йылмаз в интервью Reuters посетовал, что тестирование на COVID-19 проводится «формально», а люди из группы риска их вовсе пропускают. При этом обязательную проверку должны проходить госслужащие, спортсмены и люди, вылетающие из аэропортов.

Депутат Кривоносов призвал закрыть авиасообщение с Турцией в случае вспышки COVID-19

Российские туристы для Турции — жизненно необходимый ресурс, заметил в беседе с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Он напомнил, что туристическая отрасль играет огромную роль в экономике страны, поэтому объективно оценивать эпидемиологическую обстановку Анкаре сложно.

«Турецкие власти могут для решения экономических задач недосмотреть и вовремя не принять решения, связанные с закрытием границ и остановкой авиасообщения. Турция живет за счет туризма. Где-то может оказаться, что они не очень объективны в оценке эпидемиологической ситуации», — объяснил депутат.

По мнению Кривоносова, авиасообщение с Турцией необходимо приостановить в случае резкого роста заболеваемости.  

«Нужно, чтобы за этим следили не только авиакомпании, но и наш федеральный оперативный штаб, Роспотребнадзор. Ситуация должна строго контролироваться», — резюмировал собеседник издания.

Депутат Кривоносов призвал закрыть авиасообщение с Турцией в случае вспышки COVID-19

По общему количеству зараженных COVID-19 Турция занимает 17-е место в мире, а по числу умерших — на 21-м. За весь период пандемии в Турции выявлено почти 235 тысяч случаев заражения вирусом. Более пяти с половиной тысяч человек скончались.

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Автор: Арсений Аскольский
#турция #коронавирус

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