Турция спасает экономику за счет туристов во время нового всплеска COVID-19

В Турции наблюдается новая вспышка COVID-19. По данным на 6 августа, в стране зафиксировано 1153 новых случаев за сутки, умерли 14 человек. Днем ранее — 1178 случаев и 19 смертей, а 4 августа — 1083 случаев при 19 летальных.

На неделе глава Минздрава страны Фахреттин Коджа написал в Twitter о «серьезном росте» числа новых пациентов. Он отметил, что такое увеличение фиксируется впервые за долгое время и призвал всех к ответственности.

YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dVaRRl90gd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020

Чуть позже турецкий Минздрав, опасаясь спада потока туристов, опроверг заявление собственного же руководителя. В ведомстве поспешили заверить, что рост заболевших отмечается в городах, а не на курортах.

«Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле», — заявили в Минздраве.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа. С 10 августа самолеты полетят в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. При этом серьезных мер контроля по нераспространению COVID-19 Турция не ввела. У прибывших туристов не требуют справки об отсутствии болезни, а обязательное тестирование в аэропортах и при заселении в отели не производится.

Несмотря на то, что тысячи турецких отелей получили сертификацию «Безопасный туризм», большинство требований не соблюдается, пишет газета The Times. Журналисты посетили пятизвездочный отель на одном из курортов и выяснили, что маски носят далеко не все отдыхающие, а социальная дистанция в баре и ресторане не соблюдается.

Генеральный секретарь Медицинской ассоциации Турции Булен Йылмаз в интервью Reuters посетовал, что тестирование на COVID-19 проводится «формально», а люди из группы риска их вовсе пропускают. При этом обязательную проверку должны проходить госслужащие, спортсмены и люди, вылетающие из аэропортов.

Российские туристы для Турции — жизненно необходимый ресурс, заметил в беседе с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Он напомнил, что туристическая отрасль играет огромную роль в экономике страны, поэтому объективно оценивать эпидемиологическую обстановку Анкаре сложно.

«Турецкие власти могут для решения экономических задач недосмотреть и вовремя не принять решения, связанные с закрытием границ и остановкой авиасообщения. Турция живет за счет туризма. Где-то может оказаться, что они не очень объективны в оценке эпидемиологической ситуации», — объяснил депутат.

По мнению Кривоносова, авиасообщение с Турцией необходимо приостановить в случае резкого роста заболеваемости.

«Нужно, чтобы за этим следили не только авиакомпании, но и наш федеральный оперативный штаб, Роспотребнадзор. Ситуация должна строго контролироваться», — резюмировал собеседник издания.

По общему количеству зараженных COVID-19 Турция занимает 17-е место в мире, а по числу умерших — на 21-м. За весь период пандемии в Турции выявлено почти 235 тысяч случаев заражения вирусом. Более пяти с половиной тысяч человек скончались.