Россиянка пожаловалась на несоблюдение санитарных мер в аэропортах Турции

Граждане РФ в социальных сетях отмечают, что анонсированные строгие санитарные меры при перелетах из Турции в Россию не соблюдаются. Забота о здоровье пассажиров полностью предоставлена им самим.

Российская туристка Анна Безикова, подписчица группы "Турция Аланья Мухмутлар. Начало новой жизни" в социальных сетях рассказала о возвращении в Москву из турецкой Аланьи. Сначала россиянка отправилась из Газипаши в Стамбул самолетом авиакомпании Pegasus. Девушка рассказала, что всех пассажиров обязали не снимать медицинские маски, однако больше никаких санитарных мер экипаж не предпринял. Температуру тела у пассажиров никто не проверял, обязательная социальная дистанция также не обеспечивалась, передает Федеральное агентство новостей.

Анна решила взять заботу о своем здоровье в собственные руки и попыталась найти информацию о том, как сдать тест на коронавирус в аэропорту Стамбула. Однако сотрудники воздушной гавани в этой услуге ей отказали.

"В Стамбуле хотели пройти тест на ковид — отказали. Сказали, что делают его минимум 6 часов, цена 220 лир, а получать надо бумажкой в руки", — написала девушка на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, Роспотребнадзор сообщал, что граждане РФ после поездки в другие страны должны в течение трех дней сдать тест на COVID-19 и загрузить результат анализов на сайт госуслуг. В противном случае путешественникам грозит штраф на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.