Пожар охватил здание ГИБДД в Москве

Здание ГИБДД в Москве охватил огонь. Согласно имеющимся данным, на крыше строения загорелся рубероид.

По предварительной информации, площадь возгорания составила десять квадратных метров. В настоящее время спасатели производят вскрытие вентиляционных шахт на месте инцидента, сообщает телеканал "360".

Сотрудники ГИБДД были эвакуированы. К месту происшествия уже прибыла бригада скорой помощи. О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Уточняется, что происшествие случилось на Кременчугской улице. К настоящему моменту пожар ликвидирован.