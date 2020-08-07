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13:01   7 Августа 2020
Происшествия

Пожар охватил здание ГИБДД в Москве

Пожар охватил здание ГИБДД в Москве

Здание ГИБДД в Москве охватил огонь. Согласно имеющимся данным, на крыше строения загорелся рубероид.

По предварительной информации, площадь возгорания составила десять квадратных метров. В настоящее время спасатели производят вскрытие вентиляционных шахт на месте инцидента, сообщает телеканал "360".

Сотрудники ГИБДД были эвакуированы. К месту происшествия уже прибыла бригада скорой помощи. О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Уточняется, что происшествие случилось на Кременчугской улице. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #пожар #гибдд

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