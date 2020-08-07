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12:56   7 Августа 2020
Политика

Большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину

Большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину

Доверие российскому лидеру Владимиру Путину выразили 56% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Исследование показало, что скорее не доверяют президенту РФ 32%, еще 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

60% опрошенных выразили уверенность, что Путин скорее хорошо справляется со своими обязанностями, обратного мнения придерживаются 27%, а 13% затруднились дать ответ.

38% респондентов оценили работу Правительства РФ скорее хорошо, 45% — скорее плохо, а 17% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Телеканал "Царьград" сообщал, что в Портленде установили живой "памятник" Путину.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #рейтинг #доверие

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