Феодосия-2020: от «приветливых» бабушек до детей-тиктокеров

Город, «богом данный», начинает обескураживать еще на вокзале в Керчи. С билетом из кассы к водителям лучше не подходить. Есть риск услышать что-то вроде: «Берем только купюрами».

После мхатовской паузы шофер в автобус запустит, но будет обижен, что поступили с ним как-то не по-братски. Хочешь заслужить уважение человека за «баранкой» — плати прямо ему. Такое на полуострове повсеместно.

Часовое наблюдение за пейзажами заканчивается на автостанции в Феодосии. Здесь, как и всегда на пути к божественному, свои испытания. Нужно притвориться глухим и незрячим, чтобы арендодатели не потащили тебя смотреть их комфортные номера.

— Девушка, да тут в пяти минутах!

— Тысяча много? Сколько вам надо?

— Фоток нет, но пойдемте я вам покажу!

Не таким шумным и суетным я себе представляла знакомство со святой землей. Для прибывших на железнодорожный вокзал предложения поприятней: 600 рублей за сутки в комнате отдыха повышенной комфортности (а это еще и самый центр!). Но и здесь свои подводные камни:

— Только с крымской прописочкой, — вежливо улыбается женщина в окошке.

Жители Феодосии, раз уж отсылки к Богу здесь неизбежны, еще и обладатели святой простоты. Даже бабушки с ягодами не стараются вам угодить.

— Ну ты попробуй, — прерывает мои раздумья феодосийская пожилая торговка.

Уточняю у дамы, как взять, подразумевая сложную эпидемиологическую ситуацию.

— Девочка, ну ты что тупая? Руками бери, — отвечает яркая представительница крымского сервиса.

И ведь беру. С таким напором справиться сложно.

Кажется, местный колорит быстро переносится и на приезжих. В том числе на детей. Шумная набережная, усеянная стритфудом и сувенирами, может удивить неожиданным детским писком:

— Фотка с ютуберами и тиктокерами — 100 рублей! — заманивают прохожих мальчик с девочкой.

Отдыхающие проходят мимо, не понимая заморских определений. А мне становится интересно, что за стартап у юных туристов.

— И сколько у вас подписчиков? — спрашиваю у смущенных от долгожданного внимания ребят.

— Так… В четверг, кажется, было восемь, девять, — задумчиво отвечают дети.

— Тысяч?

— Нет. Просто восемь.

На горизонте появляется мама юных бизнесменов.

— Разве можно говорить с незнакомыми тетями? — вопрошает она.

Незнакомая тетя объясняет, что дети у женщины с предпринимательской жилкой. Расходимся на взаимной подписке.

На Генуэзской крепости к разговорам о контенте вернемся. Средневековые укрепления с видом на море разлетаются по Instagram и другим социальным сетям. На фоне желающих запечатлеть момент особенно интересно смотрится мужчина с металлоискателем. По словам незнакомца, он ищет клад. Но распространяться особо не хочет. Мало ли, конкуренция.

Туристов сюда подвозят электромобили. Водитель, он же экскурсовод, по-свойски рассказывает про связанных с Феодосией борца Ивана Поддубного и лечившего гипнозом врача Александра Довженко.

В российских городах экскурсии часто сопровождаются фразами вроде «здесь был советский кинотеатр» или «особняк такого-то», в Крыму с тысячелетней историей можно услышать:

— Мы проезжаем бывший рабовладельческий рынок.

В следующем году Феодосия отмечает юбилей. Городу исполнится 2560 лет. Звучащие ночи напролет современные хиты, неоновые вывески и аттракционы с подсветкой лишают туриста ощущения древности. Но лет на сорок назад вернуться не трудно. Для этого надо отъехать от центра в сторону спальных районов и сесть там в советский автобус.

Общественный транспорт на две трети заполнен судачащими пенсионерами. Билет стоимостью в 17 рублей тоже пробуждает ностальгию. А чтобы усилить впечатление, нужно выйти в районе рынка и прогуляться по торговым рядам. Здесь и фрукты, и крупы, и мед, и лаванда, и безусловно, «модная одежда» с головными уборами.

Ну а если Феодосию уже изучили во всех ее гранях, езжайте дальше. В Коктебель, например. И не забудьте — оплата водителю. А иначе и в черный список нетрудно угодить.