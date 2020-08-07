В ПФР рассказали об условии продления детских выплат по 10 тысяч рублей

Начисление еще одного пособия на детей в возрасте от 3 до 16 лет в августе станет возможно, если такое решение примут в кабмине, сообщили специалисты Пенсионного фонда России.

Жители РФ сильно пострадали от пандемии коронавируса и появившегося из-за нее кризиса. Власти оказывают поддержку гражданам. Выплаты в размере 10 тысяч рублей уже несколько раз получали семьи с детьми.

Продление пособия на август возможно в случае одобрения данной идеи в правительстве, передает слова сотрудников ПФР Федеральное агентство новостей.

Как только соответствующий документ будет подписан, Пенсионный фонд займется перечислением средств получателям, объяснили специалисты.

Около 90% семей в России уже получили по 10 тысяч рублей в течение двух месяцев. Те, кто о праве на господдержку еще не заявляли, смогут рассчитывать сразу на 20 тысяч рублей.