Пользователи Сети считают, что сыну Лукашенко рано идти в политику

Пользователи соцсетей обсуждают интервью главы Белоруссии Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в ходе которого он заявил, что его сын Николай является оппозиционно настроенным.

Накануне Лукашенко дал интервью Гордону, заявив, что его сын — человек, придерживающийся оппозиционных взглядов. Помимо этого, он отметил, что не хотел бы видеть его на посту президента страны. По словам главы Белоруссии, на интервью с украинским журналистом его уговорил сын, который следит за всеми выступлениями Гордона.

Множество пользователей соцсетей заявили, что Николаю еще рано заниматься политикой. Другие комментаторы восхитились его внешним видом и выразили желание познакомиться с молодым политиком.

"Коля... Колечка... Николай Лукашенко". ???????? — Навiжений КрЕкЕр (@crazycraker17) August 6, 2020

"Простите, но Николай Лукашенко, и правда, очень привлекательный и воспитанный парень". — ↺ SZ Komi ????????生 (@sz_sidzu) August 3, 2020

"Надеюсь, что Николай Лукашенко не будет втянут во все эти политические разборки. Он еще мальчик (15 лет — это не мужчина), и ему нужно думать о другом, что соответствует его возрасту". — За мной не занимать! (@SiaPON_556) August 6, 2020

[#клубромантики × #romanceclub] "По моим наблюдениям, Брэндона сравнивают с тремя парнями: Герман Томераас, Николай Лукашенко и Хардин Скотт. Как по мне, Хасан из ДИЛ больше похож на Лукашенко, чем Брэндон, однако их все равно сравнивают, да, какие-то их черты схожи, но не сильно". pic.twitter.com/OFlatzQagl — Twiiin (@Twiiin4) July 30, 2020

Некоторые пользователи соцсетей также осудили Лукашенко за его решение дать интервью Гордону, который известен своей антироссийской позицией.