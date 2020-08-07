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12:44   7 Августа 2020
Политика

Пользователи Сети считают, что сыну Лукашенко рано идти в политику

Пользователи Сети считают, что сыну Лукашенко рано идти в политику

Пользователи соцсетей обсуждают интервью главы Белоруссии Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в ходе которого он заявил, что его сын Николай является оппозиционно настроенным.

Накануне Лукашенко дал интервью Гордону, заявив, что его сын — человек, придерживающийся оппозиционных взглядов. Помимо этого, он отметил, что не хотел бы видеть его на посту президента страны. По словам главы Белоруссии, на интервью с украинским журналистом его уговорил сын, который следит за всеми выступлениями Гордона.

Множество пользователей соцсетей заявили, что Николаю еще рано заниматься политикой. Другие комментаторы восхитились его внешним видом и выразили желание познакомиться с молодым политиком.

Некоторые пользователи соцсетей также осудили Лукашенко за его решение дать интервью Гордону, который известен своей антироссийской позицией.

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Автор: Илья Романович
#белоруссия #соцсети #лукашенко

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