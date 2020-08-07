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12:15   7 Августа 2020
Технологии

Ядерное топливо загружается в первый блок Белорусской АЭС

Ядерное топливо загружается в первый блок Белорусской АЭС

Первый блок Белорусской атомной электростанции готовится к физическому пуску. Специалисты Росатома начали загрузку тепловыделяющих сборок.

Первая в Белоруссии атомная электростанция в Гродненской области готовится к физическому запуску. Как сообщает ТАСС, специалисты Росатома 7 августа в 11:45 загрузили первую тепловыделяющую сборку в реактор ВВЭР-1200 первого энергоблока БелАЭС. Всего таких сборок к концу августа будет загружено 163, после чего реактор будет запущен.

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Автор: Кристина Мокроусова
#росатом #белаэс #тепловыделяющая сборка

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