Ядерное топливо загружается в первый блок Белорусской АЭС

Первый блок Белорусской атомной электростанции готовится к физическому пуску. Специалисты Росатома начали загрузку тепловыделяющих сборок.

Первая в Белоруссии атомная электростанция в Гродненской области готовится к физическому запуску. Как сообщает ТАСС, специалисты Росатома 7 августа в 11:45 загрузили первую тепловыделяющую сборку в реактор ВВЭР-1200 первого энергоблока БелАЭС. Всего таких сборок к концу августа будет загружено 163, после чего реактор будет запущен.