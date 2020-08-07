Пособие по уходу за инвалидами хотят распространить на пенсионеров

Россия насчитывает почти 12 миллионов человек с инвалидностью, в том числе почти 700 тысяч детей-инвалидов. При этом население РФ не превышает 147 миллионов граждан.

По информации Федерального реестра инвалидов, в стране 6,3 миллиона женщин с инвалидностью, а мужчин — 4,7 миллиона. Стабильную работу имеют лишь 26,27% инвалидов трудоспособного возраста, а размер компенсационной выплаты для россиян, ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями, составляет всего 1200 рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что проблемы, связанные с выплатами тем, кто ухаживает за инвалидами, часто поднимаются как инвалидами, так и лицами, которые ухаживают.

«Сегодня уход за инвалидами регулируется указами президента. Уход — тяжелый и недооцененный труд», — сказал депутат в комментарии «Политике сегодня».

Сейчас родители (усыновители), опекуны (попечители), ухаживающие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, получают по 10 тысяч рублей, остальные неработающие граждане, которые ухаживают за инвалидами, только 1200.

Депутаты предложили уравнять эти пособия, так как суть ухода практически не отличается, но во всех случаях людям приходится оставлять работу. Поэтому фракция ЛДПР внесла в Госдуму соответствующий законопроект.

«Сегодня действует ограничение, что лица, которые ухаживают, должны быть обязательно трудоспособного возраста, то есть пенсионеры уже не могут. Смысл законопроекта, во-первых, уравнять права, чтобы всем назначили 10 тысяч рублей. Во-вторых, убрать ограничения, чтобы и пенсионеры также могли получать эти деньги параллельно пенсии. В-третьих, чтобы происходила индексация ежегодная на индекс фактической инфляции этой суммы», — разъяснил Нилов.

Сейчас законопроект поступил в ГД, в сентябре на совете Думы его направят в рассылку, далее депутаты озвучат свои позиции, соберется комитет и начнется рассмотрение на планерном заседании, объяснил последовательность представитель ЛДПР.

«Есть положительный пример, который позволил получать ухаживающим за детьми-инвалидами 10 тысяч рублей, ведь недавно они получали пять. Вносили законопроект. Его отклонили, но президент принял решение и внес изменения в свой указ, чем увеличил сумму до 10 тысяч рублей. Для этого в администрацию президента передали порядка 500 тысяч подписей родителей, у которых дети-инвалиды, законопроект поступал, обсуждения в ГД. В итоге в послании Федеральному собранию президент озвучил свою позицию и увеличил сумму», — поделился Нилов.

Также глава комитета ГД по труду и социальной политике предлагал создать должность уполномоченного по защите прав инвалидов. Инициативу отклонили парламентским большинством, ссылаясь на то, что в стране уже есть и уполномоченный по правам человека, и помощник президента, и совет при президенте.