Американист оценил шансы Трампа проиграть выборы из-за голосования по почте

Администрация Дональда Трампа намерена оспорить возможность голосования по почте на предстоящих выборах президента 3 ноября 2020 года. Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телекомпании CBN заявил, что процедура нарушает принцип «один избиратель – один голос», который лежит в основе американской демократии.

«Губернаторы-демократы по всей стране, используя оправдание пандемии коронавируса, говорят о рассылке бюллетеней буквально всем в своем штате, без какой-либо гарантии целостности процесса. <…> Вот почему мы встретимся с президентом и нашей администрацией прямо в здании суда. <…> Мы победим в этой борьбе», — сказал Пенс.

Почтовое голосование, которое пройдет из-за угрозы заражения коронавирусом, вице-президент связал с массовыми фальсификациями. Белый дом опасается, что злоумышленники могут прийти на избирательный участок «с пачкой бюллетеней, неизвестно от кого полученных, и вывалить их на стол».

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин усомнился в стремлении Трампа обеспечить честные выборы. В разговоре с «Политикой Сегодня» эксперт указал на рейтинги американского лидера, которые вряд ли дадут ему возможность остаться на второй срок.

Последний опрос газеты The Washington Post показал, что 60% американцев недовольны проводимой политикой Трампа и его успехами в борьбе с коронавирусом. Количество зараженных в стране продолжает увеличиваться. По состоянию на 12:30 7 августа 2020 года в США зарегистрировано 4 889 599 случаев инфицирования.

В марте этого года несогласных с Трампом было на порядок ниже – свое неодобрение действиями главы Белого дома высказывало 45% жителей США.

«Рейтинги Трампа сейчас трудно оценить положительно. У демократов гораздо больше шансов выиграть эти выборы, и Трамп это понимает. Неслучайно он сменил руководителя своей предвыборной кампании», — напомнил Кошкин.

В середине июля американский лидер понизил в должности главу своей предвыборной программы Брэда Паскаля, который стал старшим советником. Вместо него Трамп поставил Уильяма Степина, ранее занимавшего пост заместителя главы избирательного штаба. Оба сторонника активно участвовали в кампании 2016 года.

«Трамп боится проиграть. Отменить почтовое голосование вряд ли получится, а перенести выборы и вовсе почти невозможно. Еще ни разу в истории США выборы не были отменены или перенесены. Ни гражданская, ни Первая мировая война, ни Вторая мировая этому не помешали. Поэтому лучшее, на что администрация Трампа может пойти, это действительно обратиться в суд. Ведь во все времена судебная волокита неплохо оттягивала время», — объяснил специалист.

Таким образом, обращение в суд по поводу переноса выборов заведомо бесполезно, добавил Кошкин. Республиканцы лишь могут выиграть время. Если судебные разбирательства продолжатся до ноября и не разрешатся к тому моменту, выборы действительно придется «чуть подвинуть».

Голосование по почте действительно может послужить причиной крупных фальсификаций, допустил американист. Своим заявлением о судебном процессе администрация Трампа завоевывает «простого избирателя», на которого слова о честных выборах всегда действовали гипнотически, заключил Кошкин.

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Предварительные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической.