ЦИК Белоруссии раскритиковал платформу для голосования "Голос"

ЦИК Белоруссии выступил с критикой платформы для голосования "Голос", об этом заявила глава ведомства Лидия Ермошина.

По словам Ермошиной, платформа для электронного голосования направлена на организацию массовых беспорядков. Глава белорусского ЦИК уверена, что при помощи "Голоса" будут созданы искаженные результаты выборов, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки.

В своем видеообращении Ермошина также назвала сайт "теневым Центризбиркомом". Она отметила, что никакая структура, кроме официального ЦИК, не является законной в республике. Ермошина также назвала "Голос" преступным и вредным проектом.

Ранее RT сообщил, что руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков был задержан в ходе наблюдения за досрочным голосованием на избирательном участке.