Безработица во время пандемии сильнее всего сказалась на молодежи и женщинах
Сервис «Работа.ру» изучил, как изменился портрет соискателя на российском рынке труда во время пандемии коронавируса. Во втором квартале 2020 года случилось «омоложение» граждан, ищущих работу. На соискателей до 30 лет во втором квартале пришлось более 40% резюме, а в первом — менее 37%.
Например, количество резюме соискательниц в возрасте 16–23 лет увеличилось на 30%, поэтому рост молодых соискателей произошел преимущественно за счет женщин. Хотя в первом квартале 2020 года чаще искали работу мужчины.
В сфере торговли и услуг в почти в три раза больше резюме женщин, чем мужчин. Аналогичная ситуация со сферой культуры и образования. Финансы и страхование, красота и здоровье, а также маркетинг и реклама интересовали женщин в два раза чаще, чем мужчин.
Среди мужчин в четыре раза больше резюме, чем у соискательниц, в сфере строительства и недвижимости, транспорта и логистики. Производство и агропром интересуют соискателей в 2,2 раза чаще, чем женщин, а топ-менеджмент в 1,3 раза.
Однако пандемия в отдельных отраслях все таки изменила гендерную структуру соискателей. IT-отрасль во втором квартале заинтересовала женщин, поэтому количество женских резюме увеличилось в полтора раза.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов ранее оценивал исследование сервиса «Работа.ру» об основных причинах увольнения с работы. По его словам, нужно повышать квалификацию, заниматься самообразованием, совершенствоваться, тогда россиянин не только останется востребованным на рынке труда, но и заинтересует работодателей.