Безработица во время пандемии сильнее всего сказалась на молодежи и женщинах

Сервис «Работа.ру» изучил, как изменился портрет соискателя на российском рынке труда во время пандемии коронавируса. Во втором квартале 2020 года случилось «омоложение» граждан, ищущих работу. На соискателей до 30 лет во втором квартале пришлось более 40% резюме, а в первом — менее 37%.

Например, количество резюме соискательниц в возрасте 16–23 лет увеличилось на 30%, поэтому рост молодых соискателей произошел преимущественно за счет женщин. Хотя в первом квартале 2020 года чаще искали работу мужчины.