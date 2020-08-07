Медики диагностировали 5241 случай коронавируса в России за сутки

Свыше 5200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировано 877 135 случаев заболевания.

За последние сутки сообщается о 119 летальных случаях. Итого за весь период в России умерло 14 725 пациентов.

Российскими регионами с наименьшим процентом прироста случаев заболевания коронавирусом стали Ненецкий АО, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Подмосковье и Северная Осетия.