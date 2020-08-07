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10:45   7 Августа 2020
Общество

Минздрав России уточнил сроки регистрации вакцины от коронавируса

Минздрав России уточнил сроки регистрации вакцины от коронавируса

Разработанная центром имени Гамалеи вакцина против нового коронавируса пройдет регистрацию к 12 августа, рассказал замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

Сейчас, по его словам, начинается последний этап испытаний, чтобы убедиться в безопасности препарата, а также подготовка к массовому выпуску.

Самыми первыми вакцину получат медицинские работники и пожилые люди как наиболее уязвимые группы. Эффект от вакцинации проявится после формирования популяционного иммунитета, когда передача вируса будет практически невозможна. Сроки наступления этого этапа будут зависеть, в том числе, от количества привитых граждан, пояснил Гриднев.

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Автор: Борис Нестеров
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