Российским СМИ придется играть по правилам США из-за новой политики Twitter

Соцсеть Twitter начала помечать аккаунты СМИ из стран, входящих в Совет Безопасности ООН, в том числе и российских государственных изданий.

Теперь в шапке профиля таких медиа, как РИА Новости или ТАСС стоит соответствующая пометка. Она означает, что алгоритмы соцсети не будут показывать в рекомендациях посты ряда российских СМИ, которые Twitter характеризует, как «аффилированные с государством» (Russia state-affiliated media).

При этом аккаунты «Радио Свобода» и «Голоса Америки» остались без таких пояснений в шапке профиля. Официально эти СМИ не являются государственными. Однако, получают деньги из Государственного департамента США через Агентство по глобальным медиа (с англ. — U.S. Agency for Global Media, USAGM). Отчеты о финансировании публикуются в открытом доступе.

Администрация Twitter объясняет нововведение желанием избавиться от «купленных» игроков на информационном поле:

«Прямая линия общения с лидерами и должностными лицами способствовала демократизации политического дискурса и повышению прозрачности и подотчетности. Мы предприняли шаги, чтобы защитить этот дискурс, потому что считаем, что политический охват должен быть заработан, а не куплен».

Политолог и общественник Иван Аркатов в комментарии «Политике Сегодня» сравнил США с бизнес-структурой, использующей любые средства для борьбы с конкурентами.

«Это определенное нововведение [в Twitter], которое выгодно Западу, чтобы продвигать свою информационную повестку. И здесь речь не только о Twitter, а о, по сути, своеобразной корпорации, которая называется США. Главная цель Госдепартамента – продвинуть свою позицию, по максимуму заблокировав конкурентов, которые не будут попадать в рекомендации к пользователям. А значит и медленнее набирать аудиторию», — заявил эксперт.

Согласно отчету американской консультативной комиссии по вопросам публичной дипломатии, выпуск антироссийских материалов на «Радио Свобода» обошлось Госдепу в 2018 году в 526 миллионов рублей, «Голос Америки» получил еще больше — 625 миллионов рублей. В 2020 году Вашингтон профинансировал указанные СМИ примерно на такую же сумму.

Поддержка подконтрольных американскому правительству изданий продолжается на виртуальном уровне. Соцсети Facebook и Twitter принадлежат «корпорации США», полагает Аркатов, а значит будут обслуживать американские внешнеполитические интересы. История с маркировкой в Twitter ясно это показывает.

«Вашингтон максимально пользуется правом собственности большинства сетевых ресурсов, которые существуют в мире. Россия должна создавать и продвигать свои информационные площадки. Ярким примером здесь может быть Russia Today. Они пытаются транслировать собственную повестку, при этом используя не только журналистов, но и, к примеру, блогеров», — обратил внимание Аркатов.

Избежать ограничений в американских соцсетях вряд ли удастся, поскольку российские СМИ «играют на чужом поле», заметил политолог.

«Не стоит зацикливаться на Twitter. Пока наши СМИ на чужом поле, мы будем играть по правилам, которые нам устанавливают», — убежден собеседник.

Представители Twitter сообщили, что помимо маркировки в шапке аккаунтов «государственных изданий», соответствующая пометка будет появляться и на страницах их главных редакторов. Также нововведение коснется аккаунтов «ключевых государственных чиновников».