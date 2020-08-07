Российское правительство разрешило покупать ряд иностранных лекарств без процедуры госзакупок, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Так, снимаются ограничения на госзакупки лекарств, применяемых при лейкозе, лимфоме и орфанных заболеваниях у детей. Речь идет о восьми препаратах, в частности, в списке филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Как указывается в постановлении правительства, все эти лекарства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. В документе также говорится, что зарубежные медикаменты из этого списка не смогут участвовать в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.