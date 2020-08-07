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Кабмин отменил ограничения по госзакупкам иностранных препаратов от лейкоза

Кабмин отменил ограничения по госзакупкам иностранных препаратов от лейкоза

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10:19   7 Августа 2020
Политика

Кабмин отменил ограничения по госзакупкам иностранных препаратов от лейкоза

Кабмин отменил ограничения по госзакупкам иностранных препаратов от лейкоза

Российское правительство разрешило покупать ряд иностранных лекарств без процедуры госзакупок, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Так, снимаются ограничения на госзакупки лекарств, применяемых при лейкозе, лимфоме и орфанных заболеваниях у детей. Речь идет о восьми препаратах, в частности, в списке филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Как указывается в постановлении правительства, все эти лекарства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. В документе также говорится, что зарубежные медикаменты из этого списка не смогут участвовать в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

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Автор: Яна Либерман
#лекарства #госзакупки #правительство рф

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