Адвокат Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате

Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП, приехал в Пресненский суд на самокате. Правозащитник попросил журналистов обратить внимание не на его роскошные автомобили, а на погибшего в результате ДТП Сергея Захарова.

Третье судебное заседание по делу о смертельном ДТП началось сегодня, 7 августа, в 10:00. Стороны продолжат представление материалов дела. Также ранее неопрошенные свидетели дадут свои показания.

Ефремов в настоящее время находится под домашним арестом. Актеру грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Родственники погибшего в смертельном ДТП Сергея Захарова намерены добиться справедливого наказания для артиста. В этом с ними солидарен глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, который заявлял, что Ефремова нужно судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность.