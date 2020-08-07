Эксперты назвали самый дорогой и самый бюджетный вид спорта в России

Товары для скандинавской ходьбы, йоги и баскетбола оказались самыми бюджетными среди всего спортивного инвентаря в России. Таковы результаты исследования «Яндекс.Маркета», проведенного накануне Дня физкультурника. Эксперты использовали данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 30 июля 2019 года по 29 июля 2020 года.

Самым недорогим видом спорта стала скандинавская ходьба. Основной атрибут для занятия ею — специальные палки, средняя стоимость которых составляет 1241 рубль. Чуть дороже россиянам обойдется занятие йогой. Средняя стоимость ковриков составила 1864 рубля. По данным «Яндекс.Маркета», большой популярностью они пользовались во время режима самоизоляции.

ТОП-3 замыкает баскетбол. В минимальный набор для занятий входит лишь мяч, средняя стоимость которого — 2000 рублей. При этом для игры в футбол придется потратить в среднем 6000 рублей. Пользователи выбирают футбольные мячи за 1975 рублей, а специальные бутсы — за 4033 рубля.

«Минимальный набор для занятий плаванием (купальник или плавки, а также шапочка) будет стоить в среднем 2575 рублей, а стартовый набор для игры в настольный теннис, в который входят ракетки, мячи и сетка, — в среднем в 3179 рублей», — говорится в пресс-релизе.

Эксперты также развеяли миф о том, что бег — самый бюджетный вид спорта. Для снижения уровня травматичности, нужно использовать беговые кроссовки. Чаще всего россияне выбирают кроссовки в среднем за 5175 рублей.

Самый дорогие виды спорта, по результатам исследования — беговые лыжи, велоспорт и сноубординг. В минимальный набор для занятий входят сами беговые лыжи, палки и специальные ботинки. В среднем россиянам они обойдутся в 14 тысяч рублей. Чуть дороже выйдут занятия велоспортом — в среднем на них придется потратить 18368 рублей. Самым дорогим видом спорта оказался сноубординг — набор из сноуборда, ботинок и креплений пользователи выбирали в среднем за 39 тысяч рублей.