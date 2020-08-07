МВД РФ рассказало о процедуре замены госномеров по новому стандарту

Российским водителям не потребуется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступившего в силу нового национального стандарта. Об этом заявили представители МВД России.

Изменения вступившего в силу 4 августа нового национального стандарта на госномерам коснулись транспорта с нестандартным местом крепления знака, а также мотоциклов. Процедура замены автомобильных номеров для российских водителей не обязательна, как заявили в ведомстве. Однако владельцы японских и американских машин могут заменить стандартные номерные знаки на новые квадратные, сообщает РИА Новости.

Представители ведомства также уточнили, что автомобильные номера по новому национальному стандарту можно устанавливать только сзади. В передней части транспорта должны быть установлены знаки стандартного размера.

Автомобильная аптечка также может претерпеть изменения. Как сообщает телеканал "360", Минздрав предложил пополнить перечень обязательных к наличию медицинских средств, в число которых вошли нестерильные бинты и бактерицидный лейкопластырь.