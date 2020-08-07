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9:25   7 Августа 2020
Политика

Китайские СМИ назвали поведение США безответственным

Китайские СМИ назвали поведение США безответственным

Международная репутация США ухудшилась из-за поведения президента страны Дональда Трампа, в этом уверен журналист Ван Сяньцзюй из издания Global Times.

Как отмечает автор материала, сейчас Вашингтон пытается использовать все возможные средства, чтобы оставаться на плаву. В частности, старается рассорить Россию с Китаем. В статье указывается, что сейчас у США нет никаких моральных принципов, поэтому они не желают брать на себя международные обязательства. Вашингтон основывается на политике "Америка прежде всего", чем сам себя унижает, пишет журналист. Кроме того, сейчас в США перестали быть эффективными такие "панацеи" как права человека и демократия, так как власти поддерживают двойные стандарты, и американцы стали это замечать.

"США всегда демонстрируют свою силу. Они даже своим союзникам угрожают "обеспечением безопасности"", - цитирует журналиста "ИноСМИ".

В таких условиях крайне важно укреплять отношения России и Китая, чтобы США не смогли разобщить страны, пишет журналист. По его мнению, большую роль в этом могут сыграть Общество российско-китайской дружбы и Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития.

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Автор: Василий Пименов
#сша #китай #трамп

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