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9:14   7 Августа 2020
Происшествия

Оперативники ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Оперативники ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Правоохранители в ходе антитеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, планировавших теракт на территории республики.

Оперативники также сообщили о задержании одного злоумышленника, передает НАК. Правоохранительные органы Ингушетии 6 августа получили информацию о скрывающихся боевиках в Назрани и селе Сагопши. Силовики провели контртеррористическую операцию, предварительно введя соответствующий правовой режим, уточнили в НАК.

Источник видео: телеканал "360"

Правоохранители предложили боевикам сдаться властям. Террористы в ответ открыли огонь по силовикам, в ходе перестрелки двое террористов были ликвидированы. Среди гражданских и правоохранителей пострадавших нет. На месте происшествия было обнаружено оружие и взрывное устройство.

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Автор: Василий Пименов
#фсб #террористы #ингушетия

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