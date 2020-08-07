Оперативники ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Правоохранители в ходе антитеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, планировавших теракт на территории республики.

Оперативники также сообщили о задержании одного злоумышленника, передает НАК. Правоохранительные органы Ингушетии 6 августа получили информацию о скрывающихся боевиках в Назрани и селе Сагопши. Силовики провели контртеррористическую операцию, предварительно введя соответствующий правовой режим, уточнили в НАК.

Источник видео: телеканал "360"

Правоохранители предложили боевикам сдаться властям. Террористы в ответ открыли огонь по силовикам, в ходе перестрелки двое террористов были ликвидированы. Среди гражданских и правоохранителей пострадавших нет. На месте происшествия было обнаружено оружие и взрывное устройство.