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 Политика запугивания США помогла Nord Stream 2

Политика запугивания США помогла Nord Stream 2
8:58   7 Августа 2020
Политика

Политика запугивания США помогла Nord Stream 2

Политика запугивания США помогла Nord Stream 2

Проводимая Соединенными Штатами политика запугивания в отношении России, в частности проекта "Северный поток — 2", обернулась против Вашингтона и сыграла на руку задействованным в строительстве газопровода, пишет Berliner Zeitung.

Немецкое издание сообщило, что в результате бесконечных выпадов с американской стороны многие сторонники германской партии Христианско-демократический союз (ХДС), которые ранее выступали против реализации проекта, поменяли свою позицию. Также на фоне попыток США оказать влияние на ФРГ ряд немецких политиков изменили свое отношение к российско-германскому сотрудничеству.

"Никогда не относился к политическим сторонникам трубопровода... Однако я не могу понять, какую угрозу "Северный поток-2" представляет для национальной безопасности США", — отметил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

Он, в свою очередь, добавил, что сам относился к известным скептикам касательно российского газопровода. Политик также назвал действия США несовместимыми с действующим международным правом, передает ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #германия #Северный поток — 2

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