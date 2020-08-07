Американские эксперты призвали к миру с Россией

Призыв к сохранению договоров СНВ-3 и по открытому небу прозвучал от 103 американских экспертов по России. Также они предложили заменить вечные санкции США на снимаемые.

Открытое письмо с призывом к миру с Российской Федерацией подписали 103 американских специалиста по внешней политике. Эксперты заявили, что необходимо налаживать контакты с РФ посредством переговоров, передает "ИноСМИ".

Они отметили, что стоит продлить действие договора СНВ-3, а также в ускоренном порядке перейти к следующей фазе контроля над вооружениями, чтобы укрепить ядерную стабильность. Подчеркивается, что на сегодня существует гораздо больше ядерных стран.

"Важно решительно сохранять существующие ограничения, такие как Договор по открытому небу, который сегодня оказался под угрозой", — сообщили специалисты.

Также они рассказали, что нужно восстановить гибкость санкционного режима с Россией и сосредоточить внимание на точечных санкциях, которые при желании можно будет отменить в кротчайшие сроки.