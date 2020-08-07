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8:15   7 Августа 2020
Политика

Трамп считает, что своим поведение Байден оскорбил афроамериканцев

Трамп считает, что своим поведение Байден оскорбил афроамериканцев

Кандидат на пост президента США Джо Байден унизил афроамериканцев своим поведением во время интервью с журналистом. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп.

Байден давал интервью темнокожему журналисту телеканала CBS. На один из вопросов он ответил достаточно резко. Ведущий во время эфира спросил кандидата на пост президента, проходил ли он тест на когнитивные способности, передает РИА Новости.

"Нет, я не проходил тест. Почему я должен проходить такой тест? Ну что вы! Это то же самое, как спросить Вас перед эфиром, сдали ли Вы тест на кокаин. Что думаете, а? Вы нарик?", — ответил Байден на вопрос журналиста.

Трамп не оставил без внимания данный прецедент. Он и рассказал журналистам Белого дома, что думает по поводу поведения своего оппонента.

"Сегодня утром Джо Байден совершенно унизил и оскорбил (афроамериканцев), то, что он сказал – невероятно. Не знаю, что с ним происходит, но он сделал очень оскорбительное заявление", — заявил американский президент.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #байден #трамп

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