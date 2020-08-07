Мэр Днепра: украинцы самостоятельно поместили себя в парадигму воровства

Украинцы самостоятельно поместили себя в "ловушку" воровства, убедив в этом весь остальной мир, заявил мэр Днепра Борис Филатов, оценивая результаты борьбы с коррупцией на Украине.

Политик в ходе эфира на YouTube-канале "Смотрящие" назвал воровство одним из неотъемлемых факторов украинского менталитета. Филатов указал на систематическое игнорирование СБУ действительно важных и нуждающихся в расследовании уголовных дел. Вместе этого ведомство занимается расследованием кражи соли или нарушений правил закупки овощей для детских дошкольных учреждений, передает РИА Новости.

"У нас в мэрии не только при Зеленском, но и за последние годы Порошенко было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно", — возмутился мэр.

Он также отметил, что противостояние хищениям и коррупции на Украине давно перешло в фазу так называемой виртуальной реальности, из которой все хотят "высосать" выгоду.