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6:43   7 Августа 2020
Армия

Украинские СМИ заявили о "дважды испуганной" России из-за ракет США

Украинские СМИ заявили о "дважды испуганной" России из-за ракет США

Журналисты Украины растиражировали вброс о якобы "дважды испуганной" России в результате запусков ракет Соединенными Штатами 4 августа. Об этом говорится в материале Defence Express.

Автор публикации отметил, что американская сторона в рамках систематических демонстрации своей военной мощи вновь "выносит предупреждение" Москве. В качестве "доказательств" серьезности намерений Пентагоном были представлены видеозаписи с места проведения ВС США учений.

"Соединенные Штаты в очередной раз предупреждают Россию — шутить никто не будет — и демонстрируют пуски собственных мощных ракет", — пишет Defence Express.

Американские ВС провели учения с использованием межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III. Запуск ракеты происходил с базы Ванденберг, расположенной в Калифорнии.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #украина #военные учения

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