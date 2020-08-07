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6:14   7 Августа 2020
Политика

Цеков: "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы США

Цеков: "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы США

Письмо сенаторов США, направленное оператору немецкого порта Засниц, с требованием прекратить работы по строительству газопровода "Северный поток — 2" никак не повлияют на проект. Такое заявление сделал член комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.

Американские сенаторы "в значительной степени превышают свои обязанности и функции", направляя подобные письма, уверен Цеков. Он расценил требование США как "грубую и беспардонную угрозу", передает RT.

"Конечно, в Германии найдутся люди, которые с большим опасением воспримут подобные угрозы, но я уверен, что большая часть германского общества подобные выпады со стороны Соединённых Штатов отвергнет", — уверен российский сенатор.

Строительство "Северного потока — 2" будет завершено, газопровод начнет свое функционирование, от чего "получат серьёзную выгоду" Германия и другие европейские страны, уверен Цеков. По его мнению, "напор США не добьется поставленной цели".

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Автор: Яна Либерман
#германия #цеков #Северный поток — 2

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