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5:31   7 Августа 2020
Армия

Министерство обороны РФ обозначило "красные линии" ядерного сдерживания

Министерство обороны РФ обозначило "красные линии" ядерного сдерживания

Возможность применения Россией ядерного оружия против потенциального противника предусмотрена за переход "красных линий", которые обозначены в основах политики сдерживания. Об этом пишет официальное издание Минобороны РФ "Красная звезда".

Условием для устранения угрозы может стать достоверная информация о запуске противником баллистических ракет для удара по территории РФ или ее союзников. Старт зафиксирует система предупреждения о ракетном нападении, при этом любая атакующая ракета будет рассматриваться как несущая ядерную боеголовку, поскольку на этом этапе определить ее тип оснащения невозможно.

Военно-политическое руководство страны примет решение об ответных действиях после изучения информации и оценки возможных последствий. Обеспечение ядерного сдерживания является высшим приоритетом политики в области национальной безопасности как стратегической основы в ответ на новые вызовы и угрозы.

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Автор: Борис Нестеров
#минобороны #оружие #сдерживание

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