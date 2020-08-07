Министерство обороны РФ обозначило "красные линии" ядерного сдерживания

Возможность применения Россией ядерного оружия против потенциального противника предусмотрена за переход "красных линий", которые обозначены в основах политики сдерживания. Об этом пишет официальное издание Минобороны РФ "Красная звезда".

Условием для устранения угрозы может стать достоверная информация о запуске противником баллистических ракет для удара по территории РФ или ее союзников. Старт зафиксирует система предупреждения о ракетном нападении, при этом любая атакующая ракета будет рассматриваться как несущая ядерную боеголовку, поскольку на этом этапе определить ее тип оснащения невозможно.

Военно-политическое руководство страны примет решение об ответных действиях после изучения информации и оценки возможных последствий. Обеспечение ядерного сдерживания является высшим приоритетом политики в области национальной безопасности как стратегической основы в ответ на новые вызовы и угрозы.