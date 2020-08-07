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5:20   7 Августа 2020
Общество

Гейтс рассказал о грядущей катастрофе масштабнее пандемии коронавируса

Гейтс рассказал о грядущей катастрофе масштабнее пандемии коронавируса

Возможное изменение климата может унести больше жизней, чем коронавирус. Такое "предсказание" сделал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Климатические изменения, по расчетам Гейтса, должны произойти в ближайшие 10 лет. По его словам, планета стоит на пороге очередной катастрофы, передает ТАСС.

"Как бы ни была ужасна эта пандемия, изменение климата может быть хуже", — отметил Гейтс.

Согласно его прогнозам, уже через сорок лет число людей, которые будут умирать от изменения климата, достигнет смертности от коронавируса. Основатель Microsoft считает, что бороться с экологичными проблемами должны и развивающиеся страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#климат #гейтс #коронавирус

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