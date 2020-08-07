Трамп подписал указ об ограничениях против TikTok в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничительных мерах в отношении китайского мобильного приложения TikTok на территории США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Исполнительный указ о мерах против TikTok за подписью президента США предполагает ограничения деятельности на рынке приложений в Соединенных Штатах. Трамп, в частности, запретил проводить любые сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, а также ее дочерними структурами.

Американские власти заявляли, что TikTok представляет потенциальную угрозу национальной безопасности страны. В Вашингтоне считают, что приложение может использоваться для сбора данных с целью шпионажа в пользу КНР.