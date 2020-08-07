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 Трамп отказался забывать о "вине" Китая в распространении COVID-19

Трамп отказался забывать о "вине" Китая в распространении COVID-19
4:31   7 Августа 2020
Политика

Трамп отказался забывать о "вине" Китая в распространении COVID-19

Трамп отказался забывать о "вине" Китая в распространении COVID-19

Мир никогда не забудет, что именно Китай ответственен за развитие пандемии коронавируса на планете. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Китай долго скрывал информацию о появлении новой коронавирусной инфекции и в итоге эта "чума" просочилась в 188 стран, в том числе в США, отметил Трамп. Он заверил, что мир этого не забудет, передает ТАСС.

Президент Соединенных Штатов Америки также отметил, что США создали "величайшую экономику в мировой истории", которая серьезно пострадала из-за пандемии. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн еще в конце апреля заявлял, что Пекин никогда не скрывал сведений о коронавирусе.

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Автор: Илья Романович
#китай #трамп #коронавирус

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